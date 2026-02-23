Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Performance unter der Lupe
|
23.02.2026 10:04:23
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren verdient
Am 23.02.2023 wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 241,665 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 410,65 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 20.02.2026 auf 121,70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 194,11 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 4,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG

Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|123,20
|1,48%