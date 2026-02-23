MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.02.2023 wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 241,665 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 410,65 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 20.02.2026 auf 121,70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 194,11 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 4,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at