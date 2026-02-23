Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Performance unter der Lupe 23.02.2026 10:04:23

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.02.2023 wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 241,665 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 410,65 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 20.02.2026 auf 121,70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 194,11 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 4,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

Analysen zu Bilfinger SE

30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 123,20 1,48% Bilfinger SE

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

