MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Bilfinger SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,72 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,402 Bilfinger SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 396,36 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 07.11.2025 auf 90,05 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 296,36 Prozent.
Der Bilfinger SE-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
