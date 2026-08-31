MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 31.08.2025 wurden Bilfinger SE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 88,55 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112,931 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie auf 84,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 576,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,23 Prozent verringert.

Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at