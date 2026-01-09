CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Langfristige Anlage 09.01.2026 10:05:10

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie Anlegern gebracht.

CTS Eventim-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,95 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,886 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 240,67 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,07 Prozent gesteigert.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 7,51 Mrd. Euro wert. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

