MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,74 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das CTS Eventim-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,506 CTS Eventim-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 65,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 062,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,21 Prozent gesteigert.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,25 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Papiere fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
