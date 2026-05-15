MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Der Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,787 CTS Eventim-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.05.2026 1 832,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,28 Prozent angezogen.

CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,17 Mrd. Euro gelistet. CTS Eventim-Anteile wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at