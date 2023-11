MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingefahren

Am 17.11.2020 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers betrug an diesem Tag 51,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,929 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2023 gerechnet (61,00 EUR), wäre die Investition nun 117,65 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 6,05 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

