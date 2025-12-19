MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren eingebracht

CTS Eventim Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die CTS Eventim-Aktie letztlich bei 52,10 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 191,939 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie auf 77,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 875,24 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,75 Prozent angezogen.
Am Markt war CTS Eventim jüngst 7,37 Mrd. Euro wert. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Anteils auf 25,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
