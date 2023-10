MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in CTS Eventim abgeworfen

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CTS Eventim-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das CTS Eventim-Papier an diesem Tag 45,22 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,114 CTS Eventim-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie auf 57,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 269,35 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 269,35 EUR, was einer positiven Performance von 26,93 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5,48 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at