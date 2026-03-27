CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Langfristige Investition
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27.03.2026 10:05:09
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor einem Jahr gekostet
Am 27.03.2025 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 103,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,963 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 63,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,37 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 61,37 EUR, was einer negativen Performance von 38,63 Prozent entspricht.
Am Markt war CTS Eventim jüngst 6,11 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Der erste festgestellte Kurs eines CTS Eventim-Anteils lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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