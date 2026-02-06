CTS Eventim Aktie

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

CTS Eventim-Investment 06.02.2026 10:04:18

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie gebracht.

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 65,60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 152,439 CTS Eventim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 487,80 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 05.02.2026 auf 68,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,88 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 6,60 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

