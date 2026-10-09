CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Rentables CTS Eventim-Investment?
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09.10.2026 10:04:05
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 81,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hat, hat nun 12,346 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 08.10.2026 700,62 EUR wert, da der Schlussstand 56,75 EUR betrug. Damit wäre die Investition 29,94 Prozent weniger wert.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,36 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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