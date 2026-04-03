CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Performance unter der Lupe
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03.04.2026 10:03:38
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CTS Eventim-Aktie bei 56,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in CTS Eventim-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,730 CTS Eventim-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 905,14 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 02.04.2026 auf 51,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,49 Prozent.
Jüngst verzeichnete CTS Eventim eine Marktkapitalisierung von 4,90 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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