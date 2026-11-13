MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verlieren können.

CTS Eventim-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,597 CTS Eventim-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 60,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,85 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,15 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5,90 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CTS Eventim-Papier bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at