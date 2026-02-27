MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das CTS Eventim-Papier an diesem Tag bei 105,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 94,967 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 225,07 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 26.02.2026 auf 65,55 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 37,75 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 6,13 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

