MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,625 CTS Eventim-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 546,20 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 16.07.2026 auf 56,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,38 Prozent vermindert.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,49 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines CTS Eventim-Anteils lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at