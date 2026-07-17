CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnende CTS Eventim-Investition?
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17.07.2026 10:03:58
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,625 CTS Eventim-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 546,20 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 16.07.2026 auf 56,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,38 Prozent vermindert.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,49 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines CTS Eventim-Anteils lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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