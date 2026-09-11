CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Frühe Investition 11.09.2026 10:03:35

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 11.09.2025 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das CTS Eventim-Papier an diesem Tag 87,00 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 1,149 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 64,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,05 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 35,57 Prozent.

Am Markt war CTS Eventim jüngst 5,44 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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