CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Rentables CTS Eventim-Investment?
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24.04.2026 10:03:40
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen
Am 24.04.2025 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,950 CTS Eventim-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 576,62 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,34 Prozent.
Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5,48 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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