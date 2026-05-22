CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Rentable CTS Eventim-Anlage?
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22.05.2026 10:04:00
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 105,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, befänden sich nun 94,697 CTS Eventim-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 21.05.2026 5 293,56 EUR wert, da der Schlussstand 55,90 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,06 Prozent abgenommen.
CTS Eventim wurde am Markt mit 5,39 Mrd. Euro bewertet. Am 01.02.2000 wagte die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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