Investoren, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Delivery Hero-Anteile an diesem Tag bei 31,83 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 314,169 Delivery Hero-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 376,06 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 23.11.2026 auf 36,21 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 11,26 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Papiere fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Die Delivery Hero-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at