MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Delivery Hero-Aktien verlieren können.

Das Delivery Hero-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Delivery Hero-Anteile bei 39,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,281 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 23,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 596,64 EUR wert. Damit wäre die Investition 40,34 Prozent weniger wert.

Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,07 Mrd. Euro. Das Delivery Hero-IPO fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Delivery Hero-Papiers wurde der Erstkurs mit 26,90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at