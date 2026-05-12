Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Delivery Hero-Investition im Blick 12.05.2026 10:04:15

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Delivery Hero-Aktien verlieren können.

Das Delivery Hero-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Delivery Hero-Anteile bei 39,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,281 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 23,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 596,64 EUR wert. Damit wäre die Investition 40,34 Prozent weniger wert.

Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,07 Mrd. Euro. Das Delivery Hero-IPO fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Delivery Hero-Papiers wurde der Erstkurs mit 26,90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten