Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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Delivery Hero-Investmentbeispiel 29.09.2026 10:03:33

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Delivery Hero-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,17 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Delivery Hero-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,681 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 134,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,56 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,56 Prozent angezogen.

Delivery Hero wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,13 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Anteils fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Delivery Hero-Papiers lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Delivery Hero

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