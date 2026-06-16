MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Delivery Hero-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Delivery Hero-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 109,40 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,914 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 37,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,46 EUR wert. Damit wäre die Investition um 65,54 Prozent gesunken.

Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,43 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Papiers fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at