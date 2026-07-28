Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Delivery Hero-Einstieg? 28.07.2026 10:03:44

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Delivery Hero-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,96 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Delivery Hero-Aktie investiert, befänden sich nun 3,709 Delivery Hero-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 37,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 11,65 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Delivery Hero-Anteils lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient

Profitabler Delivery Hero-Einstieg? So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

24.07.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.07.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
24.07.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.07.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
24.07.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.07.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
23.07.26
 EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 5.443 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines ... (EQS Group)
23.07.26
 EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Acquisition of 5,443 shares from authorized capital through the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs'). Transaction as part of an employee ... (EQS Group)