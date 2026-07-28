MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Delivery Hero-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,96 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Delivery Hero-Aktie investiert, befänden sich nun 3,709 Delivery Hero-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 37,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 11,65 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Delivery Hero-Anteils lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at