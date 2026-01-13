Delivery Hero Aktie

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

Lohnende Delivery Hero-Anlage? 13.01.2026 10:03:41

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verloren

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Delivery Hero-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Delivery Hero-Papier investiert hätte, hätte er nun 349,650 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 24,53 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 576,92 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,23 Prozent.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 7,06 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wurden Delivery Hero-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie wurde der Erstkurs mit 26,90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Delivery Hero

