Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Langfristige Anlage
|
11.08.2026 10:04:10
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,397 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 37,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 951,97 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 70,48 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11,40 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Anteils fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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