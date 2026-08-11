Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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Langfristige Anlage 11.08.2026 10:04:10

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,397 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 37,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 951,97 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 70,48 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11,40 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Anteils fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

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MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

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 EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 2.728 Aktien zum Preis von EUR 37,07456763 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) zur Begleichung von ... (EQS Group)
10.08.26
 EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Sale of 2,728 shares at a price of EUR 37.07456763 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') for the settlement of taxes ... (EQS Group)
05.08.26
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05.08.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
05.08.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
05.08.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
04.08.26
 MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
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