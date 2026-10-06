MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Delivery Hero-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie betrug an diesem Tag 103,50 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investierten, hätten nun 9,662 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 352,66 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 05.10.2026 auf 36,50 EUR belief. Mit einer Performance von -64,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Delivery Hero eine Marktkapitalisierung von 11,24 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Delivery Hero-Papiers lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at