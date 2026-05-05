MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,06 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,837 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.05.2026 auf 20,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,93 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 20,07 Prozent.

Delivery Hero erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,22 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie ging am 30.06.2017 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at