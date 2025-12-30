MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Delivery Hero-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 127,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,874 Delivery Hero-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 22,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,01 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 177,01 EUR, was einer negativen Performance von 82,30 Prozent entspricht.

Delivery Hero wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,55 Mrd. Euro gelistet. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Delivery Hero-Anteils bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at