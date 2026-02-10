MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag 26,65 EUR wert. Bei einem Delivery Hero-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,752 Delivery Hero-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 22,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,96 Prozent verringert.

Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 7,17 Mrd. Euro wert. Delivery Hero-Anteile wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Delivery Hero-Papier bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at