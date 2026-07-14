Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Performance unter der Lupe
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14.07.2026 10:03:55
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Delivery Hero-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Delivery Hero-Anteile bei 122,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,137 Delivery Hero-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 300,81 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Papiers am 13.07.2026 auf 36,97 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 69,92 Prozent gleich.
Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,00 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie lag beim Börsengang bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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