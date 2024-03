MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Delivery Hero-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Delivery Hero-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,855 Delivery Hero-Anteilen. Die gehaltenen Delivery Hero-Papiere wären am 11.03.2024 713,51 EUR wert, da der Schlussstand 25,62 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 713,51 EUR, was einer negativen Performance von 28,65 Prozent entspricht.

Am Markt war Delivery Hero jüngst 6,50 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at