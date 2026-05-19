Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Delivery Hero-Investment im Blick
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19.05.2026 10:04:09
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Delivery Hero-Aktie bei 102,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 97,895 Delivery Hero-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 31,15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 049,44 EUR wert. Damit wäre die Investition 69,51 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 8,96 Mrd. Euro. Das Delivery Hero-IPO fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers belief sich damals auf 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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