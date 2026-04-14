Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Profitable Delivery Hero-Investition?
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14.04.2026 10:03:52
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren angefallen
Am 14.04.2023 wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,29 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,097 Delivery Hero-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Delivery Hero-Papiers auf 17,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,80 EUR wert. Mit einer Performance von -47,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Delivery Hero eine Marktkapitalisierung von 5,17 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag der Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers lag beim Börsengang bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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