Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Hochrechnung
|
25.02.2026 10:04:07
MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,610 Deutsche Wohnen SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 107,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 EUR belief. Mit einer Performance von +7,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 9,23 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Deutsche Wohnen SE-Papiere fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Deutsche Wohnen SE
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
