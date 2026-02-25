Deutsche Wohnen Aktie

Deutsche Wohnen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.02.2026 10:04:07

MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Deutsche Wohnen SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,610 Deutsche Wohnen SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 107,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 EUR belief. Mit einer Performance von +7,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 9,23 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Deutsche Wohnen SE-Papiere fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Deutsche Wohnen

Nachrichten zu Deutsche Wohnen SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Wohnen SE

mehr Analysen
01.12.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
17.12.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
25.11.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
15.04.24 Deutsche Wohnen Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Wohnen SE 23,65 0,64% Deutsche Wohnen SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen