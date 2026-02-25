MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Deutsche Wohnen SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,610 Deutsche Wohnen SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 107,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 EUR belief. Mit einer Performance von +7,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 9,23 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Deutsche Wohnen SE-Papiere fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at