MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Wohnen SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Deutsche Wohnen SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Wohnen SE-Aktie 22,02 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 454,133 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie auf 20,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 355,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,45 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Wohnen SE eine Börsenbewertung in Höhe von 8,30 Mrd. Euro. Der Deutsche Wohnen SE-Börsengang fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at