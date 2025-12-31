MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Wohnen SE-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Deutsche Wohnen SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Deutsche Wohnen SE-Anteile 19,89 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 502,892 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers auf 20,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 409,86 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 409,86 EUR, was einer positiven Performance von 4,10 Prozent entspricht.

Deutsche Wohnen SE wurde am Markt mit 8,20 Mrd. Euro bewertet. Deutsche Wohnen SE-Anteile wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Deutsche Wohnen SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 142,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at