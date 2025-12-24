MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Deutsche Wohnen SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Deutsche Wohnen SE-Aktie an diesem Tag bei 23,20 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Wohnen SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,103 Anteilen. Die gehaltenen Deutsche Wohnen SE-Papiere wären am 23.12.2025 875,00 EUR wert, da der Schlussstand 20,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,50 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Deutsche Wohnen SE belief sich jüngst auf 8,04 Mrd. Euro. Das Deutsche Wohnen SE-Papier wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie belief sich damals auf 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at