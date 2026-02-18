MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren

Am 18.02.2025 wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Wohnen SE-Papier bei 23,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 424,628 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 851,38 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Papiers am 17.02.2026 auf 23,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,49 Prozent verringert.

Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 8,83 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Deutsche Wohnen SE-Anteils fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Anteils auf 142,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at