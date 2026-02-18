Deutsche Wohnen Aktie

Rentabler Deutsche Wohnen SE-Einstieg? 18.02.2026 10:04:02

MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren

MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Deutsche Wohnen SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 18.02.2025 wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Wohnen SE-Papier bei 23,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 424,628 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 851,38 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Papiers am 17.02.2026 auf 23,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,49 Prozent verringert.

Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 8,83 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Deutsche Wohnen SE-Anteils fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Anteils auf 142,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Wohnen

Analysen zu Deutsche Wohnen SE

mehr Analysen
01.12.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
17.12.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
25.11.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
15.04.24 Deutsche Wohnen Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Wohnen SE 23,35 1,08% Deutsche Wohnen SE

