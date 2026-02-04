MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Deutsche Wohnen SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Wohnen SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Wohnen SE-Anteile bei 41,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Wohnen SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,384 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (20,90 EUR), wäre das Investment nun 49,82 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 50,18 Prozent verkleinert.

Am Markt war Deutsche Wohnen SE jüngst 8,40 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Deutsche Wohnen SE-Aktie fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers lag beim Börsengang bei 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at