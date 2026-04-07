DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Lohnendes DEUTZ-Investment?
|
07.04.2026 10:03:42
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit DEUTZ-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,97 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 518,892 DEUTZ-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 229,22 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 02.04.2026 auf 8,83 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 122,29 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete DEUTZ eine Marktkapitalisierung von 1,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!