MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit DEUTZ-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,97 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 518,892 DEUTZ-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 229,22 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 02.04.2026 auf 8,83 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 122,29 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete DEUTZ eine Marktkapitalisierung von 1,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at