DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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Performance unter der Lupe 19.05.2026 10:04:09

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.05.2023 wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,80 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DEUTZ-Aktie investiert, befänden sich nun 1 725,626 DEUTZ-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 850,73 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 18.05.2026 auf 9,77 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 68,51 Prozent gleich.

Der DEUTZ-Wert an der Börse wurde auf 1,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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