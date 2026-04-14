DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DEUTZ-Performance 14.04.2026 10:03:52

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in DEUTZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,649 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 9,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,47 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,47 Prozent angezogen.

DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,47 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

mehr Nachrichten