DEUTZ Aktie

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WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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Lohnende DEUTZ-Investition? 18.08.2026 10:03:34

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DEUTZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DEUTZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen DEUTZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DEUTZ-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,65 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hat, hat nun 13,072 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,16 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 17.08.2026 auf 10,34 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 35,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DEUTZ belief sich zuletzt auf 1,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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