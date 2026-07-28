MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DEUTZ-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DEUTZ-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das DEUTZ-Papier bei 3,77 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 26,539 DEUTZ-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 268,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,12 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +168,58 Prozent.

DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at