DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Profitables DEUTZ-Investment?
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28.07.2026 10:03:44
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DEUTZ-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das DEUTZ-Papier bei 3,77 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 26,539 DEUTZ-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 268,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,12 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +168,58 Prozent.
DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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