DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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Profitables DEUTZ-Investment? 07.07.2026 10:03:50

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie gebracht.

Am 07.07.2025 wurde die DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die DEUTZ-Aktie bei 7,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,245 DEUTZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DEUTZ-Aktie auf 9,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,03 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,03 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von DEUTZ betrug jüngst 1,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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