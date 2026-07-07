DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Profitables DEUTZ-Investment?
|
07.07.2026 10:03:50
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen
Am 07.07.2025 wurde die DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die DEUTZ-Aktie bei 7,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,245 DEUTZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DEUTZ-Aktie auf 9,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,03 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,03 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von DEUTZ betrug jüngst 1,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
06.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX stärker (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.06.26
|MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)