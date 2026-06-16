DEUTZ Aktie

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WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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Lukrative DEUTZ-Investition? 16.06.2026 10:03:56

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen DEUTZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,683 DEUTZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen DEUTZ-Anteile wären am 15.06.2026 171,97 EUR wert, da der Schlussstand 9,73 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,97 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DEUTZ betrug jüngst 1,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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