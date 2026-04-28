DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Performance unter der Lupe
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28.04.2026 10:03:39
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die DEUTZ-Aktie bei 6,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das DEUTZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 457,726 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 9,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 380,47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,80 Prozent zugenommen.
DEUTZ wurde am Markt mit 1,53 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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