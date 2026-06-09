DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|DEUTZ-Investmentbeispiel
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09.06.2026 10:04:08
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das DEUTZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen DEUTZ-Anteile an diesem Tag bei 7,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 328,904 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.06.2026 12 730,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,58 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 27,31 Prozent vermehrt.
Der DEUTZ-Wert an der Börse wurde auf 1,46 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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