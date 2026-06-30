MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in DEUTZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DEUTZ-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,70 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 704,164 DEUTZ-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 391,02 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 29.06.2026 auf 8,65 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 133,91 Prozent angezogen.

Der DEUTZ-Wert an der Börse wurde auf 1,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at